SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SGS SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SGS SA-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die SGS SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SGS SA-Anteile an diesem Tag 86,52 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 115,580 SGS SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 90,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 501,62 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,02 Prozent zugenommen.

Der SGS SA-Wert an der Börse wurde auf 17,97 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at