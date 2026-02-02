SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Langfristige Anlage
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SGS SA-Papier statt. Zur Schlussglocke war das SGS SA-Papier an diesem Tag 77,16 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in SGS SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,296 SGS SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 92,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,27 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,27 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 17,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SGS SA
