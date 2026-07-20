SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die SGS SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 86,96 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SGS SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,150 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 95,36 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,66 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9,66 Prozent.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 18,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at