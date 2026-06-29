SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Lohnendes SGS SA-Investment?
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29.06.2026 10:03:53
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das SGS SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 81,28 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,230 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen SGS SA-Aktien wären am 26.06.2026 115,08 CHF wert, da der Schlussstand 93,54 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,08 Prozent erhöht.
Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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