SGS Aktie

SGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Lohnendes SGS SA-Investment? 11.05.2026 10:04:47

SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren SGS SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die SGS SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80,56 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 124,131 SGS SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 486,59 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 08.05.2026 auf 84,48 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,87 Prozent gesteigert.

SGS SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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