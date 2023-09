SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in SGS SA bedeutet

Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das SGS SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SGS SA-Papier an diesem Tag 94,04 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,063 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2023 85,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 80,66 CHF belief. Damit wäre die Investition um 14,23 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für SGS SA eine Börsenbewertung in Höhe von 14,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at