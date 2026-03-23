SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SGS SA von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110,12 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,081 SGS SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 85,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 772,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,72 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich jüngst auf 16,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at