Hochrechnung 23.02.2026 10:04:23

SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein SGS SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SGS SA gewesen.

Das SGS SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SGS SA-Anteile an diesem Tag bei 106,32 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SGS SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,941 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,26 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 20.02.2026 auf 93,84 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 11,74 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SGS SA eine Börsenbewertung in Höhe von 18,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

