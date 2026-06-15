SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Frühes Investment
|
15.06.2026 10:04:36
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine SGS SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die SGS SA-Anteile bei 113,12 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,840 SGS SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 89,48 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 791,02 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,90 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 17,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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