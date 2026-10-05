SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SGS SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die SGS SA-Aktie bei 107,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,764 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 766,23 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Papiers am 02.10.2026 auf 94,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,34 Prozent verringert.

SGS SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at