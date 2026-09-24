SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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SHL Telemedicine-Anlage 24.09.2026 16:03:43

SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SHL Telemedicine-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die SHL Telemedicine-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 149,254 SHL Telemedicine-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers auf 1,07 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,96 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,10 Prozent abgenommen.

Der SHL Telemedicine-Wert an der Börse wurde auf 39,80 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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