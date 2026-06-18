SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die SHL Telemedicine-Aktie letztlich bei 10,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 970,874 SHL Telemedicine-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 17.06.2026 883,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,91 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 91,17 Prozent.

Insgesamt war SHL Telemedicine zuletzt 33,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at