SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Performance unter der Lupe
|
14.05.2026 16:04:16
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden SHL Telemedicine-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 1,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,414 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 0,97 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,13 Prozent.
SHL Telemedicine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
09:29
|Freitagshandel in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
14.05.26
|SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.05.26
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)