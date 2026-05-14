SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden SHL Telemedicine-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 1,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,414 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 0,97 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,13 Prozent.

SHL Telemedicine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at