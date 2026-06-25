SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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SHL Telemedicine-Investment im Blick 25.06.2026 16:03:55

SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,135 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5,58 CHF, da sich der Wert einer SHL Telemedicine-Aktie am 24.06.2026 auf 0,91 CHF belief. Mit einer Performance von -94,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für SHL Telemedicine eine Börsenbewertung in Höhe von 33,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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