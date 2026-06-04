SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 6,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, befänden sich nun 16,129 SHL Telemedicine-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.06.2026 gerechnet (1,00 CHF), wäre die Investition nun 16,13 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,87 Prozent abgenommen.

SHL Telemedicine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at