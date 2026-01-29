SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SHL Telemedicine-Anlage im Blick
|
29.01.2026 16:04:02
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SHL Telemedicine-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,407 Anteilen. Die gehaltenen SHL Telemedicine-Aktien wären am 28.01.2026 8,15 CHF wert, da der Schlussstand 1,10 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 8,15 CHF, was einer negativen Performance von 91,85 Prozent entspricht.
Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
