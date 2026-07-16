SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SHL Telemedicine-Performance im Blick
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16.07.2026 16:04:02
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SHL Telemedicine-Anteile bei 8,70 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,494 SHL Telemedicine-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12,07 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 15.07.2026 auf 1,05 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87,93 Prozent verringert.
Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 38,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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