SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die SHL Telemedicine-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 11,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SHL Telemedicine-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,009 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.01.2026 10,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,13 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 89,86 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 40,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at