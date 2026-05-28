SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SHL Telemedicine-Anteile an diesem Tag 13,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 746,269 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 713,43 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 27.05.2026 auf 0,96 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,87 Prozent verringert.

Der SHL Telemedicine-Wert an der Börse wurde auf 35,99 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at