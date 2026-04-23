SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das SHL Telemedicine-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investierten, hätten nun 10,638 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers auf 1,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11,17 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 88,83 Prozent.

SHL Telemedicine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,39 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at