SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SHL Telemedicine-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden SHL Telemedicine-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SHL Telemedicine-Anteile 10,10 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,010 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,04 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 20.05.2026 auf 0,97 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -90,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine bezifferte sich zuletzt auf 35,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at