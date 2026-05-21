SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Rentable SHL Telemedicine-Anlage?
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21.05.2026 16:03:58
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden SHL Telemedicine-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SHL Telemedicine-Anteile 10,10 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,010 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,04 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 20.05.2026 auf 0,97 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -90,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine bezifferte sich zuletzt auf 35,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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