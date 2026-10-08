SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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SHL Telemedicine-Anlage unter der Lupe 08.10.2026 16:03:50

SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in SHL Telemedicine-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 10,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,804 SHL Telemedicine-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 1,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,71 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 38,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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