SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Rentables SHL Telemedicine-Investment?
|
19.02.2026 16:06:03
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, befänden sich nun 45,455 SHL Telemedicine-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,95 CHF, da sich der Wert einer SHL Telemedicine-Aktie am 18.02.2026 auf 1,06 CHF belief. Damit wäre die Investition um 52,05 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für SHL Telemedicine eine Börsenbewertung in Höhe von 40,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
