So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SHL Telemedicine-Aktien verlieren können.

Am 26.11.2025 wurde die SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie betrug an diesem Tag 1,30 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, befänden sich nun 769,231 SHL Telemedicine-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 718,46 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 25.11.2026 auf 0,93 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,15 Prozent.

Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich jüngst auf 36,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at