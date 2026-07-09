SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Investmentbeispiel
|
09.07.2026 16:03:58
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine SHL Telemedicine-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,81 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5 524,862 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (1,05 CHF), wäre das Investment nun 5 801,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,99 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 38,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.07.26
|SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine SHL Telemedicine-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.07.26