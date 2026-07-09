SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine SHL Telemedicine-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,81 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5 524,862 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (1,05 CHF), wäre das Investment nun 5 801,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,99 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 38,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at