SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SHL Telemedicine-Anteile bei 7,01 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in SHL Telemedicine-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,265 SHL Telemedicine-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.03.2026 15,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,06 CHF belief. Mit einer Performance von -84,95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at