SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SHL Telemedicine-Investment im Blick
|
12.03.2026 16:03:51
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SHL Telemedicine-Anteile bei 7,01 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in SHL Telemedicine-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,265 SHL Telemedicine-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.03.2026 15,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,06 CHF belief. Mit einer Performance von -84,95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
09:29
|SIX-Handel SPI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.03.26
|SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
05.03.26
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
02.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)