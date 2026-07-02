SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der SHL Telemedicine-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 7,07 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 141,443 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.07.2026 155,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,10 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 155,59 CHF, was einer negativen Performance von 84,44 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 37,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at