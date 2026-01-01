SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die SHL Telemedicine-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 14,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 675,676 SHL Telemedicine-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 1,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 797,30 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 92,03 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 43,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at