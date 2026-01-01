SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Rentable SHL Telemedicine-Anlage?
|
01.01.2026 16:03:58
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren angefallen
Die SHL Telemedicine-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 14,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 675,676 SHL Telemedicine-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 1,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 797,30 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 92,03 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 43,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicinemehr Nachrichten
|
01.01.26
|SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.12.25
|SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
23.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
19.12.25