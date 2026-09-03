SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die SHL Telemedicine-Anteile bei 1,35 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in SHL Telemedicine-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 743,494 SHL Telemedicine-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 795,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,07 CHF belief. Mit einer Performance von -20,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at