SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SIG Group-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden SIG Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SIG Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,446 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (13,69 CHF), wäre die Investition nun 170,38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 70,38 Prozent gestiegen.

Alle SIG Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at