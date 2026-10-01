SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SIG Group-Performance
|
01.10.2026 10:03:17
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden SIG Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SIG Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,446 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (13,69 CHF), wäre die Investition nun 170,38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 70,38 Prozent gestiegen.
Alle SIG Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIG Group
|
10:03
|SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.09.26
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.09.26
|SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.08.26
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu SIG Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIG Group
|14,40
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.