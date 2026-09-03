SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SIG Group-Investition
|
03.09.2026 10:04:02
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 03.09.2025 wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SIG Group-Anteile an diesem Tag bei 12,52 CHF. Bei einem SIG Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 798,722 SIG Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 006,39 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Anteils am 02.09.2026 auf 13,78 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,06 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von SIG Group belief sich zuletzt auf 5,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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