SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Performance im Blick
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29.10.2026 10:03:33
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SIG Group-Papier an diesem Tag bei 8,81 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 113,507 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 14,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 668,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,86 Prozent gesteigert.
Am Markt war SIG Group jüngst 5,61 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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