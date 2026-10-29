SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 29.10.2026 10:03:33

SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in SIG Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SIG Group-Papier an diesem Tag bei 8,81 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 113,507 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 14,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 668,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,86 Prozent gesteigert.

Am Markt war SIG Group jüngst 5,61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SIG Group

mehr Nachrichten

Analysen zu SIG Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SIG Group 15,79 0,51% SIG Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen