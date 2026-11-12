SIG Group Aktie

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WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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Frühes Investment 12.11.2026 10:03:23

SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren SIG Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.11.2021 wurden SIG Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 25,68 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hat, hat nun 3,894 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SIG Group-Papiers auf 15,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,36 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 60,36 CHF entspricht einer negativen Performance von 39,64 Prozent.

Alle SIG Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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