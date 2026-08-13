SIG Group Aktie

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WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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Langfristige Anlage 13.08.2026 10:03:44

SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SIG Group-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.08.2023 wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 22,90 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 436,681 SIG Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (15,35 CHF), wäre das Investment nun 6 703,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,97 Prozent verringert.

Der SIG Group-Wert an der Börse wurde auf 5,87 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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