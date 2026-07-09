SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr eingebracht

Das SIG Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 14,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,720 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 13,34 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,65 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 89,65 CHF, was einer negativen Performance von 10,35 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von SIG Group belief sich zuletzt auf 5,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at