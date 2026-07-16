SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SIG Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SIG Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SIG Group-Anteile bei 25,16 CHF. Bei einem SIG Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,746 SIG Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 534,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,46 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 46,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte SIG Group einen Börsenwert von 5,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at