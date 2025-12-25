SIG Group Aktie
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SIG Group-Papier via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SIG Group-Aktie 17,61 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SIG Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,679 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (10,97 CHF), wäre die Investition nun 62,29 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 62,29 CHF entspricht einer negativen Performance von 37,71 Prozent.
Der Marktwert von SIG Group betrug jüngst 4,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
