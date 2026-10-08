SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SIG Group-Anlage
|
08.10.2026 10:03:23
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SIG Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SIG Group-Anteile bei 21,54 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46,425 SIG Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 13,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 604,46 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 39,55 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete SIG Group eine Marktkapitalisierung von 5,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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