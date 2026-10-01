SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|Rentable SKAN-Investition?
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKAN von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SKAN-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,450 SKAN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SKAN-Papiers auf 70,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 304,43 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,44 Prozent.
Jüngst verzeichnete SKAN eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. CHF. Die SKAN-Aktie ging am 28.10.2021 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs der SKAN-Aktie bei 75,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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