So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKAN-Aktie Anlegern gebracht.

Am 26.11.2025 wurden SKAN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die SKAN-Aktie investiert hat, hat nun 2,110 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (66,60 CHF), wäre das Investment nun 140,51 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,51 Prozent angezogen.

Insgesamt war SKAN zuletzt 1,54 Mrd. CHF wert. Am 28.10.2021 fand der erste Handelstag der SKAN-Aktie an der Börse SWX statt. Das SKAN-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at