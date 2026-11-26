SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|SKAN-Investment
|
26.11.2026 10:03:22
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKAN von vor einem Jahr abgeworfen
Am 26.11.2025 wurden SKAN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die SKAN-Aktie investiert hat, hat nun 2,110 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (66,60 CHF), wäre das Investment nun 140,51 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,51 Prozent angezogen.
Insgesamt war SKAN zuletzt 1,54 Mrd. CHF wert. Am 28.10.2021 fand der erste Handelstag der SKAN-Aktie an der Börse SWX statt. Das SKAN-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SKAN
|
10:03
|SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKAN von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.26
|SKAN takes note of the Federal Criminal Court’s first-instance judgments (EQS Group)
|
17.11.26
|SKAN nimmt erstinstanzlichen Entscheid des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis (EQS Group)
|
17.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKAN von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätte eine Anlage in SKAN von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.11.26
|Die SKAN Group AG informiert über das Verfahren durch die Bundesanwaltschaft aus dem Jahr 2023 (EQS Group)
|
02.11.26
|SKAN Group AG informs about the proceedings by the Office of the Attorney General of Switzerland from 2023 (EQS Group)
Analysen zu SKAN
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SKAN
|66,30
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.