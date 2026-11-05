SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|Langfristige Performance
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05.11.2026 10:03:20
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätte eine Anlage in SKAN von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die SKAN-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 72,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SKAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,387 SKAN-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,58 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 04.11.2026 auf 71,80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 99,58 CHF, was einer negativen Performance von 0,42 Prozent entspricht.
Insgesamt war SKAN zuletzt 1,64 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der SKAN-Papiere fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Ein SKAN-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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