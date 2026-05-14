SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|Profitables SKAN-Investment?
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14.05.2026 10:03:37
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKAN von vor einem Jahr gekostet
Am 14.05.2025 wurden SKAN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SKAN-Anteile an diesem Tag 69,30 CHF wert. Bei einem SKAN-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,300 SKAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 688,31 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 13.05.2026 auf 46,35 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 33,12 Prozent.
Alle SKAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SKAN-Aktie auf 75,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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