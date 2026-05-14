SKAN Aktie

SKAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

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Profitables SKAN-Investment? 14.05.2026 10:03:37

SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKAN von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SKAN-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.05.2025 wurden SKAN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SKAN-Anteile an diesem Tag 69,30 CHF wert. Bei einem SKAN-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,300 SKAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 688,31 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 13.05.2026 auf 46,35 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 33,12 Prozent.

Alle SKAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SKAN-Aktie auf 75,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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