SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SKAN-Aktie Anlegern gebracht.

Am 29.01.2023 wurde die SKAN-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das SKAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 142,653 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 530,67 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 28.01.2026 auf 59,80 CHF belief. Mit einer Performance von -14,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von SKAN betrug jüngst 1,34 Mrd. CHF. Das SKAN-IPO fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Ein SKAN-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at