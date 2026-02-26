SKAN Aktie
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das SKAN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SKAN-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SKAN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,460 SKAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 74,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 25,84 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von SKAN belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. CHF. Die SKAN-Aktie wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SKAN-Aktie lag damals bei 75,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
