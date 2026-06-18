SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen SKAN-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden SKAN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 79,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in SKAN-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,610 SKAN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 621,69 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 17.06.2026 auf 49,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte SKAN einen Börsenwert von 1,10 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SKAN-Papiers bei 75,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at