SKAN Aktie

SKAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

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Lohnende SKAN-Investition? 11.06.2026 10:03:36

SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren SKAN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die SKAN-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 75,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,323 SKAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 50,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,67 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 66,67 CHF, was einer negativen Performance von 33,33 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von SKAN bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SKAN-Aktie fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines SKAN-Anteils lag damals bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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