SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SKAN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SKAN-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 13,889 SKAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SKAN-Papiers auf 43,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 597,22 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 597,22 CHF entspricht einer negativen Performance von 40,28 Prozent.

SKAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 966,26 Mio. CHF gelistet. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SKAN-Papiers auf 75,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at