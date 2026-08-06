SKAN Aktie

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WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

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SKAN-Investment im Blick 06.08.2026 10:03:55

SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in SKAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden SKAN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 66,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das SKAN-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 150,376 SKAN-Anteilen. Die gehaltenen SKAN-Anteile wären am 05.08.2026 8 796,99 CHF wert, da der Schlussstand 58,50 CHF betrug. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 796,99 CHF entspricht einer negativen Performance von 12,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte SKAN einen Börsenwert von 1,29 Mrd. CHF. Am 28.10.2021 fand der erste Handelstag des SKAN-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SKAN-Anteils belief sich damals auf 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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