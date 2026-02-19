SKAN Aktie

WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

SKAN-Investition 19.02.2026 10:03:24

SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SKAN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.02.2025 wurde die SKAN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SKAN-Anteile bei 77,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die SKAN-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,700 SKAN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 936,94 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Anteils am 18.02.2026 auf 53,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 30,63 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von SKAN betrug jüngst 1,18 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SKAN-Papiere fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des SKAN-Papiers lag damals bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

