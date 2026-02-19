SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|SKAN-Investition
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 19.02.2025 wurde die SKAN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SKAN-Anteile bei 77,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die SKAN-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,700 SKAN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 936,94 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Anteils am 18.02.2026 auf 53,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 30,63 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von SKAN betrug jüngst 1,18 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SKAN-Papiere fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des SKAN-Papiers lag damals bei 75,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SKAN
|
19.02.26
|SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.01.26
|SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.01.26
|Dr. Christian Schlögel wird als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert (EQS Group)
|
26.01.26
|Dr. Christian Schlögel nominated as new member of the Board of Directors (EQS Group)
|
26.01.26
|Verluste in Zürich: SPI schwächer (finanzen.at)
|
26.01.26
|SKAN announces preliminary key figures for the 2025 financial year (EQS Group)
|
26.01.26
|SKAN gibt provisorische Eckwerte zum Jahresergebnis 2025 be-kannt (EQS Group)
|
22.01.26
|SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu SKAN
Aktien in diesem Artikel
|SKAN
|53,00
|-1,49%