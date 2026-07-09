SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SKAN von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in SKAN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die SKAN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SKAN-Anteile betrug an diesem Tag 70,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,245 SKAN-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SKAN-Aktie auf 54,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 774,93 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 22,51 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte SKAN einen Börsenwert von 1,23 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SKAN-Papiers auf 75,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at